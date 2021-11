Alcon steigert Umsatz, meldet aber mageres Betriebsergebnis

Augenheilkunde Alcon verzeichnet im dritten Quartal starkes Wachstum Der weltweit tätige Schweizer Augenheilkundekonzern Alcon steigert den Umsatz im dritten Quartal 2021 auf 2,1 Milliarden US-Dollar. Das sind rund 15 Prozent mehr als im Vorjahr. Aktualisiert 10.11.2021, 06.33 Uhr

Alcon meldet von Juli bis September einen Umsatz von 2,1 Milliarden US-Dollar. (Archiv) AP

Der Augenheilkonzern Alcon verzeichnete in den drei Monaten von Juli bis September 2021 einen Umsatz von 2,1 Milliarden US-Dollar. Gegenüber dem gleichen Zeitraum im Vorjahr 2020 entspricht dies einer Zunahme um rund 15 Prozent. Der Geschäftsgang war nach wie vor von der Pandemie geprägt. Besonders in den USA sei die Erholung aber bereits ausgeprägt gewesen, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Schon im zweiten Quartal hatte der in Freiburg beheimatete Konzern einen Umsatz von 2,1 Milliarden US-Dollar gemacht. Über die ersten neun Monate des Jahres gerechnet, konnte der Umsatz gegenüber 2020 gar um rund einen Drittel gesteigert werden.