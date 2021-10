Aussenhandel Schweizer Exporte befinden sich auf einem Allzeithoch Präzisionsinstrumente und Uhren: Der Schweizer Aussenhandel entwickelt sich prächtig. Die Exporte sind im dritten Quartal auf 63,1 Milliarden gestiegen, die Importe auf 50,5 Milliarden Franken. 19.10.2021, 08.35 Uhr

Der Import von Personenwagen ist das dritte Quartal in Folge rückläufig. (Symbolbild) Keystone

Mit einem Plus von 3,7 Prozent ist es bei den Exporten der fünfte Quartalsanstieg in Serie, wie die Eidgenössische Zollverwaltung (EZV) am Dienstag mitteilte. Sie liegen seit dem Startquartal 2021 wieder über dem Niveau vor Corona und haben nun einen Höchststand erreicht. Die Importe wuchsen um 2,6 Prozent. Sie sind noch rund 2,5 Milliarden Franken von ihrem bisherigen Höchststand im dritten Quartal 2019 entfernt. Einen neuen Rekord gab es dafür bei der Handelsbilanz: Diese schloss mit einem Überschuss von 12,6 Milliarden Franken.