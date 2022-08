Amag baut E-Mobilität weiter aus

Auto Amag baut E-Mobilität aus und stellt für Firmenkunden Solarstromanlagen bereit Der Autoimporteur Amag bündelt seine Aktivitäten im Bereich E-Mobilität und will diese ausbauen. Nebst der Bereitstellung von Photovoltaikanlagen für Firmenkunden will Amag auch den Bau von eigenen Anlagen vorantreiben. Dario Pollice 18.08.2022, 16.34 Uhr

Der Autoimporteur Amag will den Bereich E-Mobility weiter ausbauen. Keystone

Der Automarkt kommt derzeit nicht in die Gänge. Rohstoffengpässe, unterbrochene Lieferketten und der Krieg in der Ukraine setzen der Branche zu. Im Juli wurden hierzulande 15’656 Personenwagen erstmals für den Strassenverkehr zugelassen – das sind knapp 3000 Autos weniger als im Juli 2021. Allerdings befindet sich das Elektroauto weiter auf der Überholspur.

So ist laut der Vereinigung Schweizer Automobil-Importeure Auto-Schweiz fast jeder vierte Neuwagen 2022 über das Stromnetz aufladbar. Angesichts dieser Entwicklung baut nun auch Amag den Bereich E-Mobility aus. Konkret fasst der Autoimporteur seine Aktivitäten rund um Energie, Laden und den Aufbau eines sogenannten elektrischen Mobilitätsökosystem in einem neuen Geschäftsfeld zusammen, wie Amag am Donnerstag mitteilt. Geleitet wird die neue Einheit von Martin Everts, der zuvor beim Energieversorger Axpo als Leiter Strategie und Transformation tätig war.

Ausbau von eigenen Solarstromanlagen

Mit dem Mobilitätsökosystem Clyde verfolgt Amag laut eigenen Angaben das Ziel, den Strom für die Elektroautos selbst zu produzieren. Dazu stellt das Unternehmen 100 Millionen Franken bereit. Darüber hinaus sollen mit diesen Mitteln auch Photovoltaik- und Ladeanlagen für Firmenkunden finanziert werden.

Doch es soll nicht nur bei der Finanzierung von Solarstromanlagen für andere Unternehmen bleiben. Die Amag Gruppe selbst will den Ausbau von eigenen Photovoltaikanlagen vorantreiben. Alleine in diesem Jahr sollen neue Anlagen über eine Fläche von rund 20’000 Quadratmetern in Betrieb genommen werden. Bis 2025 will der Autoimporteur neu rund 75’000 Quadratmeter dazu bauen.

Amag will bei nachhaltiger Mobilität führend sein

Im selben Zeitraum will Amag an seinen Standorten rund 2000 Ladestationen installieren, wobei über 400 öffentlich zugänglich sein sollen, wie es weiter heisst. CEO Helmut Ruhl begründet die Transformation dabei wie folgt: «Der Wandel zur Elektromobilität verlangt auch bei uns ein Umdenken.»

Amag hat schon zuvor bekannt gegeben, sich zum führenden Anbieter von nachhaltiger individueller Mobilität entwickeln zu wollen. Mit der neuen Organisationsstruktur sind laut Ruhl nun «wichtige Meilensteine» diesbezüglich gesetzt worden.