Axel Lehmann geht zur Credit Suisse

Axel Lehmann Ehemaliger UBS-Schweiz-Chef will zur Credit Suisse Bis Januar war Axel Lehmann Chef der UBS Schweiz. Nun soll er in den Verwaltungsrat der Credit Suisse einziehen. Dort soll er das Risikokomitee leiten. 13.08.2021, 08.14 Uhr

Geht zur CS: Axel Lehmann (r.), hier mit alt Bundesrat Johann Schneider-Ammann am WEF in Davos. (Archivbild) Keystone

Der Verwaltungsrat der Credit Suisse hat Lehmann zusammen mit dem derzeitigen ING-Verwaltungsrat Juan Colombas zur Wahl nominiert, wie die CS am Freitag mitteilt. Die Wahl soll am 1. Oktober an einer ausserordentlichen Generalversammlung stattfinden.