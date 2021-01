Baar Glencore verkauft Problemmine Mopani In den vergangenen Monaten wurde immer wieder über einen Verkauf von Glencores Kupfermine Mopani in Sambia spekuliert. Nun haben sich die involvierten Parteien offenbar auf einen Deal geeinigt. 19.01.2021, 11.08 Uhr

Blick auf die Mopani Copper Mines in Sambia. Waldo Swiegers/Bloomberg (Kitwe, 7. Oktober 2015)

(gr) Glencore hat einen Vertrag zum Verkauf seiner Kupfermine der Mopani Copper Mines in Sambia unterschrieben. Das teilte der Baarer Rohstoff- und Bergbaukonzern am Dienstag mit. Demnach wird Glencore seine gesamten Anteile an der Mine an ZCCM-IH übergeben, ein Kupferbergbauunternehmen, das zu einem Grossteil dem sambischen Staat gehört. Der Deal in Höhe von 1,5 Milliarden Dollar soll innerhalb der nächsten drei Monate abgeschlossen werden. Bis ZCCM-IH die komplette Schuldensumme überwiesen hat, soll Glencore in Mopani exklusive Abnahmerechte behalten.