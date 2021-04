Baar Nach Lohndebatte: Aktionäre verpassen Glencore-Führung Denkzettel An der Generalversammlung von Glencore haben die Aktionäre dem Vergütungsplan für den designierten CEO Gary Nagle zugestimmt – im Vergleich zu anderen Anträgen aber mit deutlich tieferem Ja-Anteil. 29.04.2021, 17.19 Uhr

Gary Nagle (links) ist der Nachfolger des langjährigen Glencore-Chefs Ivan Glasenberg. Bild: PD/Simon Dawson/Bloomberg

(gr) Ist ein Jahreslohn von 10,4 Millionen Dollar für einen frisch ernannten CEO zu viel? Über diese Frage durften die Aktionärinnen und Aktionäre von Glencore am Donnerstag an der Generalversammlung abstimmen. Zwar nahmen sie den Vergütungsplan für den designierten Konzernchef Gary Nagle am Ende mit 74,2 Prozent deutlich an. Angesichts der Tatsache, dass andere wichtige Anträge wie etwa die neuen Klimaziele des Konzerns mit 90 Prozent oder mehr Zustimmung angenommen wurden, darf dies aber als kleiner Denkzettel an die Adresse des Verwaltungsrates gedeutet werden.