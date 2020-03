BAK Economics bietet für notleidende Unternehmen Gratis-Beratung an Das Wirtschaftsforschungsinstitut BAK Economics will einen Beitrag leisten, um die Existenz von Firmen in der Coronakrise zu sichern. Es stellt ab sofort eine kostenlose telefonische Kurzberatung zur Verfügung. 31.03.2020, 13.00 Uhr

BAK Economics stellt seine Kompetenz in den Dienst betroffener Unternehmen. Keystone

(rwa) Unternehmen sollten in der aktuellen Krise flexibel, umgehend und lösungsorientiert geholfen werden, teilte BAK Economics am Dienstag mit. Konkret bietet das Institut in Zusammenarbeit mit der Migros Bank und der Firma Sketchin eine 45 minütige Gratis-Beratung auf Deutsch oder Italienisch an.