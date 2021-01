Banken Kahlschlag bei UBS: Diese 44 Filialen sollen geschlossen werden Die Grossbank UBS hat drastische Sparmassnahmen bekanntgegeben. Demnach soll fast jede fünfte Filiale der Bank in der Schweiz geschlossen werden. 12.01.2021, 13.44 Uhr

Die UBS schliesst schweizweit 44 Filialen. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Insgesamt sollen 44 der 239 Niederlassungen hierzulande verschwinden und zwar in den ersten drei Monaten von 2021, wie die UBS am Dienstag mitteilte. Dabei sollen vor allem Kleinst- und Kleinfilialen geschlossen werden. Zuerst über die Sparmassnahme berichtet hatten am Montag die Onlineportale von CH Media und am Dienstag die «NZZ».