Banken Nach erfolgreichem Geschäftsjahr: Boni der UBS-Spitze steigen weiter an Die Vergütung der UBS-Spitze ist letztes Jahr um 10 auf 116 Millionen Franken gestiegen. Während CEO Sergio Ermotti zum Abschied noch einmal mehr verdiente, bleibt Präsident Axel Webers Lohn konstant. Aktualisiert 05.03.2021, 07.47 Uhr

Gut bezahlt: Verwaltungsratspräsident Axel Weber (r.) und der neue CEO Ralph Hamers (l.) (Archivbild) Keystone

(wap) Am meisten Geld hat 2020 Sergio Ermotti erhalten. Dies obwohl er seinen Posten an der Spitze der UBS im September an seinen Nachfolger Ralph Hamers übergeben hat. Ermotti blieb jedoch bis Ende Jahr bei der Schweizer Grossbank angestellt, wie aus dem am Freitag publizierten Geschäftsbericht hervorgeht. Laut diesem hat Ermotti fürs letzte Jahr 2,8 Millionen Franken Fixlohn und dazu Boni in der Höhe von 10,5 Millionen Franken erhalten. Insgesamt bezahlt die UBS ihrem langjährigen CEO damit für sein letztes Jahr 13,3 Millionen Franken. Das ist rund eine Million mehr als 2019. Sein Nachfolger Ralph Hamers hat 2020 von der Grossbank 1,2 Millionen Fixlohn und drei Millionen Franken an Boni erhalten. Die Schweizer Grossbank bezahlt ihm damit 4,2 Millionen Franken für die ersten drei Monate im Amt.