Banken Plus 12 Prozent: Julius Bär verwaltet mehr Vermögen Die Privatbank Julius Bär hat in den ersten zehn Monaten die Profitabilität verbessert. Grund ist ein starkes Wachstum bei den Kundenvermögen. 22.11.2021, 07.15 Uhr

Die verwalteten Vermögen stiegen per Ende Oktober auf 484 Milliarden Franken, wie die Privatbank am Montag mitteilte. Das ist eine Zunahme von 12 Prozent seit Jahresbeginn. Der Anstieg beruhe vor allem auf anhaltenden Netto-Neugeldzuflüssen sowie positiver Aktienmarktentwicklung und Währungsbewegungen. Ebenfalls zur verbesserten Profitabilität beigetragen hätten eine optimierte Kosteneffizienz und dass so gut wie keine Kreditverluste zu verzeichnen waren.