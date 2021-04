Finanzen Postfinance stellt neuen Verwaltungsratspräsidenten vor Marcel Bührer soll bei der Postfinance Rolf Watter ablösen, der im Sommer abtritt. Ende April muss er von der Generalversammlung bestätigt werden. 14.04.2021, 12.20 Uhr

Marcel Bührer ist designierter Verwaltungsratspräsident der Postfinance. HO/Postfinance

(frh) Marcel Bührer soll neuer Verwaltungsratspräsident der Postfinance werden. Der Verwaltungsrat schlägt Bührer als Nachfolger von Rolf Watter vor, der per Ende Juni in diesem Jahr von seinem Amt zurücktreten wird. Bührer muss von der Generalversammlung am 26. April bestätigt werden, wie Postfinance am Mittwoch mitteilt.