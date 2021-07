Credit Suisse: Quartalsgewinn sinkt deutlich

Banken Quartalsgewinn sinkt deutlich: Credit Suisse spürt Archegos-Debakel weiterhin Die Grossbank Credit Suisse leidet weiter unter den Auswirkungen des Hedgefonds-Debakels: Zwar erzielt die CS einen Quartalsgewinn von 253 Millionen Franken. Dieser fällt im Vergleich zum Vorjahr aber um 78 Prozent tiefer aus. 29.07.2021, 07.14 Uhr

Das Archegos-Debakel belastet die Credit Suisse mit weiteren 594 Millionen Franken. Keystone

So verzeichnet die Bank einen zusätzlichen Verlust in Verbindung mit Archegos von 594 Millionen Franken, wie die CS am Donnerstag mitteilte. Der Verlust in Zusammenhang mit dem US-Hedgefonds beläuft sich damit auf insgesamt 5 Milliarden Franken. Der Nettoertrag der Bank fiel mit 5,1 Milliarden Franken um 18 Prozent tiefer aus in der gleichen Vorjahresperiode.