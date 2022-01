Raiffeisen entlässt zwei Niederlassungen in Selbstständigkeit

Banken Raiffeisen entlässt zwei Niederlassungen in ihre Selbstständigkeit Die Raiffeisen Gruppe zählt zwei neue Genossenschaftsbanken. Ihre Niederlassungen in Bern und im zürcherischen Thalwil werden verselbstständigt. Weitere werden noch diesen Sommer folgen. 24.01.2022, 08.35 Uhr

Raiffeisen Schweiz lässt ihre sechs Niederlassungen an die lange Leine. Keystone

219 Raiffeisenbanken mit 823 Standorten gibt es in der Schweiz. Sie sind rechtlich autonom und genossenschaftlich organisiert. Ihnen gehört Raiffeisen Schweiz mit Hauptsitz in St.Gallen. Doch nicht alle Raiffeisenbanken sind autonom und eine Genossenschaft. Sechs unterstehen noch der Zentrale. An der Generalversammlung letzten Juni entschieden die Vertreterinnen und Vertreter der Raiffeisenbanken, dass auch die sechs Niederlassungen verselbstständigt werden sollen.