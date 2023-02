Greensill: Finma ortet bei CS «schwerwiegende Verletzung»

Fall Greensill «Schwerwiegende Verletzung»: Finma rügt CS und eröffnet Verfahren gegen ehemalige Chefs an Die Finanzmarktaufsicht hat ihr Verfahren gegen die Credit Suisse im Fall Greensill abgeschlossen. Und die Finma kommt zu keinem schmeichelhaften Schluss für die Schweizer Grossbank: Diese habe ihre Aufsichtspflicht «schwerwiegend verletzt». 28.02.2023, 07.45 Uhr

Laut der Schweizer Bankenaufsicht Finma hat die Grossbank Credit Suisse im Fall Greensill gleich mehrfach ihre Pflichten verletzt. Bloomberg

Wie die Finma am Dienstag mitteilt, hat die Credit Suisse ihre Aufsichtspflichten in Bezug auf das Risikomanagement und angemessene Organisationsstrukturen im Fall Greensill «schwerwiegend verletzt». Weiter teilt die Bankenaufsicht mit, dass sie Abhilfemassnahmen angeordnet habe. Damit solle verhindert werden, dass sich Fehler wie im Fall des Supply Chain Finance Funds nicht wiederholen könnten.

Künftig muss die Bank demnach auf Stufe Geschäftsleitung die rund 500 wichtigsten Geschäftsbeziehungen periodisch überprüfen. Zudem müsse die Bank die Verantwortlichkeiten ihrer rund 600 höchsten Mitarbeitenden in einem Verantwortungsdokument festhalten. Die Finma hat überdies vier Verfahren gegen ehemalige Führungskräfte der Credit Suisse eröffnet.

In einer Stellungnahme «begrüsst» die Credit Suisse den Entscheid der Finma. Und die Grossbank verspricht, die Anordnungen und Empfehlungen vollständig umzusetzen. Zudem schreibt die Bank, dass sie in den letzten zwei Jahren, seit der Schliessung des Greensill-Supply Chain Finance Funds, bereits «eine Reihe weitreichender organisatorischer Massnahmen getroffen» habe. Dies nach einer selber in Auftrag gegebenen externen Untersuchung. Darauf seien auch bereits «von der FINMA festgestellte Mängel behoben» worden. (sat)

Update folgt ...