Banken Thomas A. Müller ist neuer Präsident der Raiffeisenbanken Die Generalversammlung der Raiffeisenbanken hat Thomas A. Müller zum neuen Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Zuvor ist sein Vorgänger, Guy Lachappelle, zurückgetreten. 09.12.2021, 06.54 Uhr

Neu leitet Thomas A. Müller die Raiffeisenbanken als Verwaltungsratspräsident. Symbolbild) Keystone

An der ausserordentlichen Generalversammlung von Raiffeisen Schweiz haben die Vertreterinnen und Vertreter der Bankengruppe Thomas A. Müller mit 76 Prozent der Stimmen zum Verwaltungsratspräsidenten gewählt. Ausserdem zieht Sandra Lathion neu in den Verwaltungsrat ein, wie Raiffeisen Schweiz am Donnerstag mitteilt. Beide werden ihre Ämter per sofort antreten.

Müller seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats. Raiffeisen

Thomas A. Müller bedankt sich in der Mitteilung für das Vertrauen. «Es gilt, den erfolgreich eingeschlagenen Weg weiterzugehen und Raiffeisen im Sinne unserer Kundinnen und Kunden sowie Genossenschafterinnen und Genossenschafter weiter voranzubringen», lässt er sich zitieren. Der 56-Jährige ist seit 2018 Mitglied des Verwaltungsrats und war zuvor Group Chief Risk Officer und Mitglied der Geschäftsleitung der Privatbankengruppe EFG International.

Zuvor ist Müllers Vorgänger, Guy Lachappell, im Juli als Präsident von Raiffeisen Schweiz zurückgetreten. Dies nachdem Indiskretionen rund um eine aus dem Ruder gelaufene private Affäre publik wurden. In der Folge kam es zu zwei Anzeigen: Lachappelle soll in seiner früheren Zeit als Chef der Basler Kantonalbank vertrauliche Informationen an seine damalige Geliebte weitergegeben haben. Diese hätten börsenrechtlich relevant gewesen sein können. Die Basler Staatsanwaltschaft hat jedoch das Verfahren gegen Lachappelle eingestellt. (dpo)