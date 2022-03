Jahresabschluss: Raiffeisen meldet starkes Gewinnwachstum

Bankengruppe Erfolgreicher Jahresabschluss: Raiffeisen meldet deutlichen Gewinnsprung Trotz Turbulenzen im Verwaltungsrat kann Raiffeisen auf ein erfolgreiches 2021 zurückblicken. Der Gewinn der Bankengruppe stieg um 24 Prozent. Alice Guldimann 03.03.2022, 06.58 Uhr

Raiffeisen konnte den Gewinn im letzten Jahr deutlich steigern. Keystone

Die Raiffeisen-Gruppe hat auch das zweite Coronajahr erfolgreich hinter sich gelassen. Im Laufe des Jahres konnte Raiffeisen 53'000 neue Kunden gewinnen, die verwalteten Kundenvermögen stiegen um 7,8 Prozent auf insgesamt rund 241 Milliarden, wie einer Mitteilung vom Donnerstag zu entnehmen ist. Für die Bankengruppe resultierte ein Geschäftserfolg von 1,3 Milliarden Franken, der Gewinn stieg um 24 Prozent auf 1,07 Millionen.

Alle Geschäftsbereiche hätten mit höheren Erträgen zu dem guten Ergebnis beigetragen. «Die für 2021 gesetzten strategischen Ziele haben wir erreicht», lässt sich der Geschäftsleitungs-Vorsitzende Heinz Huber zitieren. Raiffeisen habe die digitalen Services ausgebaut und das Geschäftsmodell «durch den Erfolg im Vorsorge- und Anlagegeschäft weiter diversifiziert».

Wachstum auf Marktniveau im Kerngeschäft

Die Anzahl und das Volumen der Vermögensverwaltungsmandate haben sich 2021 wie bereits im Vorjahr mehr als verdoppelt, heisst es in der Mitteilung weiter. Der Handelserfolg stieg um 14 Prozent auf 245 Millionen Franken ebenfalls an.

Im Kerngeschäft stiegen die Hypothekarforderungen von Raiffeisen um 3,2 Prozent auf 196 Milliarden Franken. Das entspricht dem angestrebten Wachstum auf Marktniveau. Beim Nettoerfolg aus dem Zinsengeschäft vermeldet die Bankengruppe eine Zunahme von 117 Millionen auf 2,4 Milliarden Franken.

Im laufenden Jahr will Raiffeisen weiterhin in die Digitalisierung und mobile Services investieren und das Vorsorge- und Anlagegeschäft stärken. Laut Mitteilung erwartet die Gruppe «einen soliden Geschäftsgang», der Krieg in der Ukraine und weitere geopolitische Spannungen sorgten jedoch für Unsicherheit.

Abgang von Verwaltungsratspräsident

Das vergangene Jahr verlief für Raiffeisen nicht ohne Turbulenzen. Im Juli hatte Verwaltungsratspräsident Guy Lachappelle nach nicht einmal drei Jahren überraschend seinen Rücktritt bekannt gegeben. Er musste gehen, weil er bei seiner früheren Arbeitgeberin, der Basler Kantonalbank, bankinterne Dokumente an seine damalige Geliebte weitergeleitet hatte.

An seine Stelle trat Thomas A. Müller, der im Dezember ins Amt gewählt wurde. Müller sass seit 2018 im Raiffeisen-Verwaltungsrat und war zuvor und war zuvor Group Chief Risk Officer und Mitglied der Geschäftsleitung der Privatbankengruppe EFG International.

Im ersten Coronajahr 2020 hatte Raiffeisen Stabilität bewiesen und konnte den Gewinn um 3,1 Prozent auf 861 Millionen Franken steigern. Die Kundenvermögen nahmen um 16,8 Milliarden auf 224 Milliarden zu.