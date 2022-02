Nach Vincenz-Skandal: Nun ist die Raiffeisen-Spitze komplett

Bankenwesen Nach Vincenz-Skandal: Nun ist die Raiffeisen-Spitze wieder komplett Nach dem Querelen um den früheren CEO Pierin Vincenz verliessen etliche Manager die Raiffeisenbank. Nun kehrt langsam wieder Ruhe ein. Die Geschäftsleitung ist wieder komplett. 24.02.2022, 07.00 Uhr

Die Geschäftsleitung der Genossenschaftsbank ist wieder vollständig. Keystone

Raiffeisen Schweiz hat drei Positionen in der Geschäftsleitung der Bank besetzt. Dabei geht es um zwei vakante Stellen sowie die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer (COO), wie die Bank am Donnerstag bekannt gab. Damit reagiert das Unternehmen auch auf die zahlreichen Abgänge in den letzten Jahren.