Bankerlohn Julius Bär: 6,5 Millionen Franken Jahresgehalt für Chef Die Führungsriege von Julius Bär erhält dieses Jahr drei Millionen Franken mehr als im Vorjahr. Spitzenreiter ist CEO Philipp Rickenbacher. Sein Jahresgehalt klettert über die 6-Millionen-Grenze. 21.03.2022, 09.13 Uhr

CEO Philipp Rickenbacher lässt sich seine Dienste mit über sechs Millionen Franken vergüten. Keystone

Letztes Jahr hatte die Bank die Dienste ihres CEO noch mit 5,9 Millionen Franken vergütet, nun sind es 600'000 Franken mehr. Wie die Privatbank am Montag in ihrem Geschäftsbericht bekannt gab, erhält Rickenbacher für das Jahr 2021 Entschädigungen in der Höhe von 6,5 Millionen Franken. Er bleibt damit bestbezahlter Mitarbeiter des Unternehmens.