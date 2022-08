Bankwesen Credit-Suisse-Chef Körner bekommt ein neues Team Die Schweizer Grossbank Credit Suisse ernennt zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder: Dixit Joshi wird neuer Finanzchef der Bank, Francesca McDonagh wird COO. 22.08.2022, 07.13 Uhr

Die Credit Suisse erhält zwei neue Mitglieder in der Geschäftsleitung. Keystone

Dixit Joshi übernimmt per 1. Oktober die Position des Chief Financial Officer (CFO) von David Mathers, wie die Credit Suisse am Montag mitteilte. Der langjährige Finanzchef Mathers gab seinen Rücktritt im April bekannt. Joshi war zuletzt bei der Deutschen Bank tätig und hat eine Vergangenheit bei der CS: Er war zwischen 1995 und 2003 für die Bank in New York und London tätig.