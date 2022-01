Bankwesen Credit Suisse macht im vierten Quartal hohe Rückstellungen Die Credit Suisse macht im vierten Quartal 2021 Rückstellungen von 500 Millionen Franken für Rechtsstreitigkeiten. Das wird den Gewinn negativ beeinflussen. 25.01.2022, 07.08 Uhr

Die Credit Suisse muss Rückstellungen für Rechtsstreitigkeiten machen. (Symbolbild) Keystone

Die Schweizer Grossbank Credit Suisse kommt nicht zur Ruhe: Sie gab am Dienstag bekannt, dass der ausgewiesene Gewinn für das vierte Quartal durch «Rückstellungen für bedeutende Rechtsstreitigkeiten in Höhe von 500 Millionen Franken» negativ beeinflusst wird. Dabei geht es um eine Reihe von Fällen, in denen «die Gruppe proaktiv Vergleiche angestrebt hat und welche in erster Linie ältere Rechtsstreitigkeiten der Investment Bank betreffen».