Kein Anreiz für mehr Risiko: CS will Lohnsystem anpassen

Bankwesen Kein Anreiz für mehr Risiko: Credit Suisse will Lohnsystem anpassen Nach Milliardenverlusten mit Archegos und Greensill: Die Credit Suisse will die Löhne künftig stärker an die eingegangenen Risiken und den ökonomischen Gewinn koppeln. 07.11.2021, 08.54 Uhr

Die Credit Suisse will ihr Vergütungssystem anpassen. Keystone

Die Milliardenverluste beim Debakel um den US-Hedgefonds Archegos und den britisch-australischen Lieferkette-Finanzierers Greensill haben Konsequenzen: Die Credit Suisse will ihr Vergütungssystem anpassen. Das sagten Verwaltungsratspräsident Antonio Horta-Osorio und Konzernchef Thomas Gottstein gegenüber der «NZZ am Sonntag». Die variable Vergütung soll so gestaltet werden, dass kein Anreiz mehr bestehe, überhöhte Risiken einzugehen.