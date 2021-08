Bankwesen Mehr Gewinn: Valiant ist auf Kurs und wächst weiter Der Finanzdienstleister Valiant ist auf Wachstumskurs. Er steigerte den Halbjahresgewinn um 1,8 Prozent und erschloss die Wirtschaftsräume Zürich und Nordwestschweiz mit neuen Filialen. 04.08.2021, 07.17 Uhr

Mehr Gewinn und neue Filialen: Valiant setzt ihren Wachstumskurs fort. (Symbolbild) Keystone

Valiant sei bei der Umsetzung der Strategie 2024 auf Kurs und setze ihr Wachstum fort, teilte der Finanzdienstleister am Mittwoch mit. Im Rahmen ihrer Expansionsstrategie will Valiant bis 2024 insgesamt 14 zusätzliche Geschäftsstellen eröffnen. Im ersten Halbjahr 2021 gingen in Zürich Oerlikon und in Liestal (BL) zwei weitere Geschäftsstellen in Betrieb, im Herbst folgen Filialen in Bülach (ZH), Frauenfeld (TG) und Wohlen (AG).