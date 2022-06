Bankwesen Nachhaltigkeit wird neu Thema im Gespräch mit der Bank Wer künftig ein Beratungsgespräch mit seiner Bank führt, wird dabei mit dem Thema Nachhaltigkeit konfrontiert. Die Schweizer Bankiervereinigung hat neue Selbstregulierungen im Bereich Sustainable Finance eingeführt. 28.06.2022, 09.00 Uhr

Bankberaterinnen und Bankberater sprechen mit ihren Kunden künftig auch über das Thema Nachhaltigkeit. (Symbolbild) Keystone

Die Finanzbranche will einen Beitrag leisten, um die Pariser Klimaziele zu erreichen. Die Schweizerische Bankiervereinigung (SBVg) hat daher neue Mindestvorgaben erlassen, die Nachhaltigkeitskriterien in der Anlage- und Hypothekarberatung berücksichtigen. Das teilte der Dachverband der Schweizer Banken am Dienstag mit. «Nachhaltigkeit wird künftig integraler Bestandteil in den Beratungsgesprächen mit Kundinnen und Kunden», wird Jörg Gasser, CEO der SBVg, in der Mitteilung zitiert.

Konkret definieren neue Richtlinien erstmals verbindliche Vorgaben, um sogenannte ESG-Kriterien in die Anlageberatung und Vermögensverwaltung einzubeziehen. Dabei geht es etwa um Umweltthemen oder gesellschaftliches Engagement (Environmental, Social and Governance, kurz: ESG). So werden Kundinnen und Kunden der Banken in Gespräch künftig nach ihren ESG-Präferenzen gefragt und die ihnen angebotenen Produkte und Dienstleistungen darauf abgestimmt.

Neue Informations- und Dokumentationspflicht

Um dies sicherzustellen, gibt es unter anderem eine Informations- und Dokumentationspflicht. Ausserdem müssen die Mitgliederbanken ESG-Themen in die Aus- und Weiterbildung ihrer Angestellten integrieren. Der Verband erhofft sich davon auch, dass durch kompetente Beratung und Information Greenwashing vermieden wird.

Andere Mindestvorgaben betreffen die Hypothekenberatung. Dabei soll künftig die langfristige Werterhaltung und damit auch die Energieeffizienz thematisiert werden. Kundinnen und Kunden sollen so für die Bedeutung von energetischer Sanierungen sensibilisiert werden, wie es weiter heisst. Dabei stehen vorerst Privatkunden im Vordergrund, die ein Einfamilien- oder Ferienhaus finanzieren möchten.

Beraterinnen machen auf Fördermassnahmen aufmerksam

In der Beratung geht es etwa um absehbaren Erneuerungsbedarf, verfügbare Fördermassnahmen und unabhängige Fachstellen für spezifischere Beratungen. Auch in diesem Bereich sollen die Beraterinnen und Berater regelmässig weitergebildet werden.

Die neuen Regeln treten Anfang 2023 in Kraft, wobei es verschiedene Übergangsfristen gibt. Sie sind für die Mitglieder der SBVg verbindlich. Auch Nicht-Mitglieder können sich den freiwillig den Richtlinien anschliessen. Der Verband will die Regeln regelmässig überprüfen und bei Bedarf weiterentwickeln. (abi)