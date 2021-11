Bankwesen Valiant steigert Gewinn und leiht mehr Geld aus Der Finanzdienstleister Valiant konnte nach neun Monaten seinen Gewinn um 1,1 Prozent steigern. Bei den Kundenausleihungen hat Valiant sein jährliches Wachstumsziel bereits übertroffen. Aktualisiert 04.11.2021, 07.43 Uhr

Valiant befindet sich weiter auf Wachstumskurs. Keystone

Gute Aussichten für Valiant: Der Finanzdienstleister konnte bis September 2021 seinen Wachstumskurs fortsetzen und erzielte nach neun Monaten einen Gewinn von 88,6 Millionen Franken. Das ist ein Plus von 1,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr, wie die Bank am Donnerstag mitteilte. Der Geschäftsertrag wuchs um 4,3 Prozent auf 316,9 Millionen.

Bezüglich Kundenausleihen habe Valiant nach dem dritten Quartal bereits das jährliche Wachstumsziel von 3 Prozent deutlich übertroffen: Er erreichte mit 27 Milliarden Franken ein Plus von 4,2 Prozent. Die Kundengelder stiegen um 6,6 Prozent auf 22,4 Milliarden.

Der Finanzdienstleister führt seinen Erfolg auf die neuen Standorte zurück. Das Unternehmen will im Rahmen einer Expansionsstrategie bis 2024 insgesamt 14 zusätzliche Geschäftsstellen eröffnen. In den kommenden drei Monaten folgen die neuen Geschäftsstellen in Bülach ZH, Wohlen AG und Frauenfeld TG. «Mit unserer Expansionsstrategie erhöhen wir die Präsenz in unserem Marktgebiet. Das Quartalsergebnis bestätigt, dass wir dabei erfolgreich unterwegs sind», wird Valiant-Chef Ewald Burgener zitiert. (abi/dpo)