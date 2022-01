Bargeld SIX-Chef: In fünf Jahren verschwindet die Hälfte der Bancomaten In der Schweiz gibt es laut Jos Dijsselhof, Chef der SIX Group, deutlich zu viele Bancomaten. Nur rund die Hälfte dürfte in fünf Jahren noch da sein. 23.01.2022, 09.19 Uhr

Die Zukunft der Bancomaten sieht angesichts der Coronakrise alles andere als rosig aus. (Symbolbild) Keystone

Bargeld hat seit dem Ausbruch der Coronakrise einen schweren Stand. Viele Geschäfte baten die Kunden aus Hygienegründen darum, auf das Zahlen mit Münzen und Noten zu verzichten. Jos Dijsselhof ist CEO der SIX Group, welche die Infrastruktur des Schweizer Finanzplatzes und damit fast alle Bancomaten des Landes betreibt. Gegenüber dem «Sonntagsblick» sagt er, die Bargeldbezüge hätten sich mittlerweile zwar wieder stabilisiert, allerdings auf einem tieferen Niveau als noch vor der Pandemie.

Das Monitoring zeige zudem, dass viele Bancomaten ein Verlustgeschäft sind, so Dijsselhof weiter. «In der Schweiz gibt es heute rund 7000 Bancomaten. Das sind eindeutig zu viele.» Der SIX-Chef geht davon aus, dass in Zukunft nicht mehr jede Bank ihre eigenen Bancomaten haben wird. Der Betrieb werde an Drittfirmen wie die SIX ausgelagert, die Automaten der Zukunft würden erkennen, bei welcher Bank der Kunde sein Konto hat. Diese Entwicklung hat Folgen: «In fünf Jahren wird voraussichtlich jeder zweite Bancomat in der Schweiz verschwunden sein», sagt Dijsselhof.

Anders als Bargeld erlebte mobiles Bezahlen in der Pandemie einen regelrechten Boom. Die Bezahl-App Twint habe einen zusätzlichen Schub erhalten, so der SIX-Chef. Aktuell arbeite man daran, die Zahl der Akzeptanzstellen weiter zu erhöhen. «Wir müssen dafür sorgen, dass man in Zukunft auch im Ausland mit Twint bezahlen kann», Dijsselhof. Dies werde schon bald der Fall sein. (agl)