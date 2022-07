Salmonellen-Fund belastet Barry Callebaut

Barry Callebaut setzt seinen Wachstumskurs weiter fort. So steigerte der weltgrösste Schokoladenproduzent seinen Umsatz in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres um 15 Prozent. Ins Geld gehen dürfte der Salmonellen-Fund in Belgien.

20.07.2022, 08.56 Uhr