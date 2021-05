Baukonzern Implenia baut im Kanton Graubünden ab: 150 Mitarbeitende betroffen Der Schweizer Baukonzern kündigt die Schliessung mehrerer Produktionseinheiten im Kanton Graubünden an. Insgesamt sind 150 Mitarbeitende betroffen. 04.05.2021, 19.32 Uhr

Der Baukonzern kündigt einen weiteren Stellenabbau an. (Symbolbild) Keystone

(agl) Die Implenia-Standorte Chur, Davos, Zernez, St. Moritz und Sils werden geschlossen, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Die Projekte im Kanton Graubünden will das Unternehmen künftig von anderen Standorten aus führen. Von den Schliessungen sind insgesamt 150 Mitarbeitende betroffen. Laut Mitteilung strebt Implenia an, für sie «gute Anschlusslösungen wie eine Weiterbeschäftigung innerhalb von Implenia oder eine Transfermöglichkeit zu einem neuen Arbeitgeber zu finden». Dort, wo Entlassungen unvermeidbar seien, werde ein Sozialplan ausgearbeitet.