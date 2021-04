Bauwirtschaft Die Kreislaufwirtschaft als Schlüssel für die CO2-Ziele Praxistaugliche Rahmenbedingungen und Innovationen statt Überregulierung: Die Schweizer Bauwirtschaft hat Forderungen deponiert, um die Kreislaufwirtschaft in Schwung zu halten. 13.04.2021, 11.30 Uhr

Die Schweizer Bauwirtschaft wehrt sich gegen Überregulierungen. Keystone

(abi) Für den Schweizerischen Baumeisterverband (SBV) ist klar: Die CO 2 -Ziele können nicht erreicht werden, wenn der Schweizer Gebäudepark nicht modernisiert wird. Diese Erhöhung der Sanierungsquote führt zu Abbruchmaterial, Aushub und Bauabfällen – eine Herausforderung für die Kreislaufwirtschaft, bei der Produkte und Materialien im Umlauf gehalten werden sollen.

Ohne Bauwirtschaft wäre eine erfolgreiche Kreislaufwirtschaft in der Schweiz gar nicht möglich, teilte der SBV am Dienstag mit. Der Bau generiere über Aushub und Rückbaumaterial rund 84 Prozent des Schweizer Abfalls. «Rund 70 Prozent der Rückbaumaterialien werden heute bereits wieder verwertet», wird SBV-Zentralpräsident Gian-Luca Lardi in der Mitteilung zitiert. Sie erreiche damit einen höheren Verwertungswert als beispielsweise Batterien oder Akkus.

Nicht von Politik ausbremsen lassen

Für Lardi ist die Bauwirtschaft daher «die Schlüsselbranche», um mit Kreislaufwirtschaft den überalterten Gebäudepark modern, verdichtet und energieeffizient zu modernisieren. «Die Bauwirtschaft kann und will hier eine wichtige Rolle spielen.»

Auch die Politik befasst sich mit dem Thema Kreislaufwirtschaft. Doch nun befürchten die Branchenverbände SBV, Baustoffrecycling Schweiz (ARV), Cemsuisse und der Fachverband der Schweizerischen Kies- und Betonindustrie (FSKB), dass Überregulierungen bestehende Ansätze aus der Wirtschaft schwächen könnten. Sie riefen daher gemeinsam dazu auf, praxistaugliche Rahmenbedingungen für die Kreislaufwirtschaft zu garantieren und auf Innovationen statt auf Überregulierungen zu setzen.



Dazu zählen etwa der sorgfältige Umgang mit allen mineralischen Rohstoffen, die Entwicklung von nachhaltigem Beton oder das Vorantreiben der stofflichen-thermischen Verwertung von Materialien. Zudem habe die öffentliche Hand als mit Abstand grösste Bauherrin in der Schweiz eine wichtige Vorbildfunktion, indem sie vermehrt Recyclingmaterial bestellt.