Bauwirtschaft Preise steigen: Bauen wird in der Schweiz teurer Die Baupreise in der Schweiz sind im Oktober um 2,7 Prozent gestiegen. Das Bauen wurde vor allem in der Zentralschweiz und im Espace Mittelland teurer. 20.12.2021, 08.52 Uhr

Wer in den vergangenen Monaten in der Schweiz bauen wollte, musste tiefer in die Taschen greifen. (Symbolbild) Keystone

Der Baupreisindex hat sich zwischen April und Oktober um 2,7 Prozent auf 104,1 Punkte erhöht. Damit stieg das Preisniveau innerhalb eines Jahres im Baugewerbe um 4,1 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Teurer wurden sowohl der Hoch- als auch der Tiefbau.

Beim Hochbau sind die höheren Preise gegenüber dem vorangehenden Halbjahr vor allem auf Baumeisterarbeiten zurückzuführen. Die Preise sind dabei in allen Grossregionen gestiegen – vor allem im Espace Mittelland (+3,4 Prozent) und in der Zentralschweiz (+3,2 Prozent). Im Tiefbau musste hauptsächlich bei den «kleineren Trassenbauten» tiefer in die Tasche gegriffen werden. Hier stiegen die Preise abgesehen von der Ostschweiz und dem Tessin in allen Regionen. Den grössten Anstieg gab es in der Zentralschweiz (+3,4 Prozent). (abi)