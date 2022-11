Zu viel Stress: Den Unternehmen droht ein Exodus

Befragung Zu viel Stress und gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt: Den Unternehmen droht ein Exodus Weit über eine halbe Million Beschäftigte in der Schweiz wollen ihre Stelle wechseln. Grund dafür sind Stress und die hohe Belastung am Arbeitsplatz. Das zeigt eine Studie von Travailsuisse. Peter Walthard 21.11.2022, 09.30 Uhr

Besonders gross ist die Belastung laut der Travailsuisse-Befragung im Gesundheitswesen. (Symbolbild) Keystone

Der Fachkräftemangel und die rekordtiefe Arbeitslosigkeit haben bei den Beschäftigten in der Schweiz die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes in den Hintergrund treten lassen. Nur noch 11,2 Prozent der Arbeitnehmenden machen sich «unmittelbare Sorgen» um ihren Arbeitsplatz. Kritische Punkte bleiben Stress und die hohe Belastung bei der Arbeit. Dies ist das Ergebnis der Arbeitnehmenden-Befragung «Barometer Gute Arbeit», die der Gewerkschaftsdachverband Travailsuisse am Montag veröffentlicht hat.