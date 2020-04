Beim Informationsaustausch hat sich die Schweiz verbessert Bei einer Überprüfung durch das Global Forum erhält die Schweiz bezüglich Informationsaustausch auf Ersuchen für Steuerzwecke gute Noten. Es gibt aber noch Verbesserungspotential. 06.04.2020, 14.49 Uhr

Beim Informationsaustausch in Steuersachen hat die Schweiz Empfehlungen des Global Forum umgesetzt. (Symbolbild) Keystone

(mg) «Weitgehend konform», so lautet das Urteil des Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes (Global Forum). Untersucht wurde dabei der Umgang der Schweiz beim Informationsaustausch bei Steuersachen. Der Bericht stelle deutliche Verbesserungen fest, schreibt das Staatssekretariat für internationale Finanzfragen (SIF) in einer Mitteilung vom Montag.