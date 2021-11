Beschäftigung Arbeitslosigkeit sinkt im Oktober auf 2,5 Prozent Der Rückgang der Arbeitslosigkeit hält an. Während die Quote im Herbst meist ansteigt, sank sie im Oktober dieses Jahr von 2,6 auf 2,5 Prozent. Besonders junge Erwerbstätige trugen dazu bei. Gina Bachmann 08.11.2021, 08.54 Uhr

Die Jugendarbeitslosigkeit sank im Oktober um 11 Prozent. (Symbolbild) Keystone

Die neusten Zahlen zur Arbeitslosigkeit in der Schweiz stimmen zuversichtlich. Im Oktober sank die Arbeitslosenquote von 2,6 auf 2,5 Prozent, wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Montag mitteilte. Das sei unüblich, sagte Boris Zürcher, Leiter der Direktion für Arbeit beim Seco, an einer Medienkonferenz. «Normalerweise steigt die Arbeitslosigkeit im Herbst an.»