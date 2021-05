Beschäftigungsindikator Bessere Aussichten für den Schweizer Arbeitsmarkt Die Aussichten für Beschäftigte werden positiver. Erstmals seit Beginn der Coronapandemie wollen mehr als die Hälfte der Firmen ihren Personalbestand erhöhen, statt reduzieren. 03.05.2021, 10.11 Uhr

(gav) Die Aussichten für den Schweizer Arbeitsmarkt verbessern sich deutlich. Das teilt die Konjukturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich am Montag in einer Mitteilung mit. Im ersten Quartal 2021 lag der Beschäftigungsindikator noch bei -6.3 Punkten. Dieser stieg im April deutlich an und liegt nun bei -1.8 Punkten. Aktuell befindet sich der Indikator lediglich leicht unter dem langjährigen Mittelwert. Der Einbruch wegen der Coronapandemie konnte beinahe wieder neutralisiert werden.