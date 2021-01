Bilanz Knapp 7,9 Milliarden Franken Umsatz: Sika präsentiert stabile Zahlen Der Bauchemiekonzern Sika kommt glimpflich durch die Coronakrise. Insgesamt hat Sika 2020 einen Umsatz von rund 7,9 Milliarden Franken erwirtschaftet. 12.01.2021, 06.31 Uhr

Der Sika Hauptsitz in Baar. Der Konzern erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von 7,88 Milliarden Franken.

Boris Bürgisser

(mg) Es sei ein Jahr der «tiefgreifenden Herausforderungen» gewesen, schreibt Sika in einer Mitteilung vom Dienstag. Und auch der Bauchemiekonzern spürt die Covid-19-Krise, kommt aber vergleichsweise mit einem blauen Auge davon: Der Jahresumsatz geht in Schweizer Franken um 2,9 Prozent zurück – dies aber laut Mitteilung vor allem wegen «einem starken negativen Währungseffekt». In Lokalwährungen stieg der Umsatz um 3,4 Prozent. Insgesamt betrug der Jahresumsatz 7,88 Milliarden Franken.