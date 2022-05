Aldi lanciert neue Bio-Marke Retour aux Sources

Bio-Produktion Aldi führt neue Bio-Linie ein: Milch kommt aus antibiotikafreier Tierhaltung Mit der Marke «Retour aux Sources» will Aldi «neue Massstäbe für Schweizer Bio-Produkte» setzen. Seit Donnerstag stehen die ersten Produkte in den Aldi-Regalen. 13.05.2022, 12.54 Uhr

Aldi führt die neue Bio-Line «Retour aux Sources» ein. Sie enthält Produkte, die aus antibiotikafreier Tierhaltung kommen. Aldi

Seit Donnerstag finden Kundinnen und Kunden im Aldi Produkte der neuen Bio-Eigenmarke «Retour aux Sources». Als erste Produkte der neuen Linie stehen Trinkmilch, Joghurt, Mozzarella, Rindfleisch-Artikel und Eier in der ganzen Schweiz in den Regalen, wie Aldi Schweiz am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt.