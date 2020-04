BLS weist wieder Gewinn aus und steigert Umsatz Nach Verlusten im Jahr 2018 hat die BLS im vergangenen Jahr einen Gewinn von 13,5 Millionen Franken erzielt. Der Umsatz stieg um 7,7 Prozent auf 1,2 Milliarden Franken. 08.04.2020, 09.29 Uhr

Die Züge der BLS beförderten im vergangenen Jahr 67,7 Millionen Fahrgäste. Keystone

(gb.) Am stärksten zugelegt hat der Umsatz der BLS beim Güterverkehr. Ihr Tochterunternehmen BLS Cargo verzeichnet für 2019 ein Plus von 24,7 Prozent auf 293 Millionen Franken. Das sei vor allem auf den Zukauf der belgischen Güterbahn Crossrail zurückzuführen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch. Aber auch im Bereich der Personenmobilität legte die BLS zu. So beförderte sie 67,7 Millionen Fahrgäste – 1,7 Millionen Menschen mehr als im Vorjahr.