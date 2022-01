Der SMI legte 2021 um 20,3 Prozent zu

Börse Der SMI legte 20,3 Prozent zu und erreichte mehrere Allzeithochs Nach dem Krisenjahr 2020 sank die Volatilität an der Schweizer Börse. Der SMI stieg um 20,3 Prozent. Insgesamt wurden rund 1,3 Billionen oder 1300 Milliarden Franken umgesetzt. 03.01.2022, 19.00 Uhr

Weniger Volatilität, steigende Indizes: Die Börsenbetreiberin Six Swiss Exchange meldet für 2021 Höchstwerte. Keystone

Die Handelsaktivität an der Schweizer Börse hat sich 2021, stabilisiert. Dies teilte die Betreiberin Six Swiss Exchange am Montag mit. Der Swiss Market Index (SMI) habe mehrere Allzeithochs erreicht. Gegenüber Vorjahr stieg er um 20,3 Prozent. Der Handelsumsatz belief sich auf rund 1,3 Billionen Franken. 2020 waren es rund 1,8 Billionen gewesen. Das tiefere Tradingvolumen sei auf eine Stabilisierung der Volatilität zurückzuführen, hält die Börsenbetreiberin Six fest.