Börsen-Blog - Nvidia mit neuem Rekord: +1 427% in 5 Jahren

Markstimmung: SMI über der Marke von 10 444 Punkten (Aktuell: 11 683) - Wall Street: US Wertschriftenmärkte: -0.01%% -- Zinsen bleiben tief in den USA bis 2022-- Gold über der Marke von 1‘600 US$ pro Unze (Aktuell: 1‘892 US$)! Öl, schwingt sich nach oben (63.09 US$) – Die Papiere von TESLA (Börsensymbol: TSLA US) sind auf Höhenflug: Kaufen nur in Kombination mit gedeckten Calls aufgrund der erhöhten Schwankungsbreite des Papiers

Firma: Die NVIDIA Corporation (Börsensymbol: NVDA US) ist ein führender Hersteller von IT-Hardware. Die Gesellschaft entwirft, entwickelt und vermarktet Grafik- und Medienkommunikationsprozessoren und ähnliche Software für PCs, Workstations und digitale Entertainmentplattformen. Das Unternehmen stellt eine Vielzahl von 3D-Graphikprozessoren her wie auch Graphikprozesseinheiten (GPUs), die bei Desktop-PCs, Smartphones, Tablets und Laptops eingesetzt werden. Diese 3D-Graphikprozessoren werden für eine Reihe von Anwendungen wie Spiele, digitale Bildverarbeitung und Internet- und Industriedesign benutzt. Die Graphikprozessoren sind architektonisch kompatibel zwischen Produktgenerationen ausgelegt, um Herstellern und Endnutzern niedrige Kosten zu gewährleisten. Die NVIDIA Corporation vertreibt ihre Produkte weltweit. Die Verkaufs- und Marketing-Teams des Unternehmens arbeiten eng mit PC-OEMs, Systemintegrierern, Motherboardherstellern und Add-in-Board-Herstellern zusammen. Wichtige Partner des Unternehmens sind unter anderem Apple, Compaq, Dell, Fujitsu-Siemens, Gateway, HP, IBM, Packard Bell und Sony. (Quelle:www.finanzen.net)

Nvidia mit neuem Rekord: +1 427% in 5 Jahren (Nachladen)

Morgen, Dividendenzahlung

Anlagevorschlag: Ich würde nochmals bei NVIDIA zusätzliche Positionen erwerben! Lassen Sie mich meine Argumentationskette mit Zahlen untermauern, basierend auf meinen Einschätzungen. Das Kurs-/Gewinnverhältnis für das Jahr 2022 mit 49.9 Punkten ist ok. Im 2024 fällt das KGV unter die Marke von 40.2 Punkten, bevor im 2027 mit 76 Punkten ein neuer Tiefststand erreicht wird. Unter diesem Aspekt, sollte der konservative Investor wieder zusätzliche Aktien erwerben. Die Aufwärtstendenz scheint für den ersten Moment wider an Tempo aufzunehmen. Speziell das Thema Artificial Intelligence, wird bei Nividia eine wichtige Rolle in der Zukunft nehmen. Ich gebe offen zu: Das Management macht weiterhin einen ausgezeichneten Job und sollte das Papier auf eine Bewertung von über 450 Milliarden US$ bis Ende 2021 treiben.

Nächste Dividendenzahlung findet am 09. Juni 2021 statt (0.16 US$ pro Aktie) – Nächste Quartalszahlen: 17. August 2021 – Erwartete Umsatzrendite im 2021: 39.3%

Anlagestrategie: Erhöhung der Positionen wieder! (Denken Sie an gedeckte Calls auf Ihren Positionen)

Fazit: Topwert, welcher wieder billiger vom Kurs-/Gewinnverhältnis wird!

