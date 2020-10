Bündner Regierung spricht 850'000 Franken für Winterkampagne Die Regierung des Kantons Graubünden hat ein Massnahmenpaket erarbeitet, das die touristische Nachfrage im Winter ankurbeln soll. Insgesamt spricht sie über eine Million Franken an Sonderbeiträgen. 14.10.2020, 09.09 Uhr

Die Bündner Regierung will Gäste in die Region holen, die sonst im Ausland Ferien machen. Keystone

(agl) So will der Kanton mit einer neuen Online-Kampagne neue Gäste in die Region holen. Die Kampagne des Vereins Graubünden Ferien verfolge das Ziel, Schweizerinnen und Schweizer, die ihre Winterzeit normalerweise im Ausland verbringen, für einen Aufenthalt im Kanton Graubünden zu begeistern. Dies schreibt das Departement für Volkswirtschaft und Soziales in einer Mitteilung vom Mittwoch. Mit einem Sonderbeitrag von 850'000 Franken wolle die Regierung dazu beitragen, die touristische Nachfrage zu stimulieren.