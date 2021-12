Büromarkt Nachfrage nach Büroflächen hält sich besser als erwartet Lockdowns und der Trend zum Homeoffice haben Spuren im Büroflächenmarkt hinterlassen. Doch die Situation sieht nicht so düster aus, wie erwartet. Dario Pollice 08.12.2021, 10.05 Uhr

Der Trend zum Homeoffice lässt die Büros leer aussehen. Dennoch hielt sich die Nachfrage nach Flächen vergleichsweise gut. (Symbolbild) Keystone

Während sich die die Wirtschaft in der Schweiz erholt, zeigt sich in den Bürobranchen eine zweischneidige Lage: Trotz positiver Beschäftigungstrends entwickelt sich die Nachfrage nach Büroflächen schleppend. Dies geht aus der am Mittwoch veröffentlichten Studie der Credit Suisse (CS) zum Büroflächenmarkt 2022 hervor.