Butterkonsum steigt so stark an, dass kurzfristig mehr importiert werden muss Seit dem Ausbruch der zweiten Coronawelle steigen die Verkäufe von Butter stark an. Die Branchenorganisation (BO) Milch beantragt zusätzliche Importe von 1500 Tonnen. 04.11.2020, 10.31 Uhr

Um die Weihnachtsnachfrage zu decken, müssen zusätzlich 2000 Tonnen Butter importiert werden. Keystone

(agl) Der Absatz von Milchprodukten ist in diesem Jahr «erfreulich hoch», schreibt die BO Milch in einer Mitteilung vom Mittwoch. Dies hat aber auch zur Folge, dass die Schweizer Butterlager nicht genügend aufgefüllt werden konnten, um die Nachfrage in der Herbst- und Weihnachtszeit abzudecken. Bereits Mitte Oktober beantragte die BO Milch zusätzliche Importe von 500 Tonnen. Nun zeigt sich aber, dass dies bei weitem nicht reicht und weitere 1500 Tonnen nötig sind. Die Branchenorganisation passt ihr Gesuch an den Bundesrat an, die Importe sollen noch in diesem Monat starten.