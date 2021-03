CEO Chef-Wechsel bei der Swiss Steel Group kommt doch früher als geplant Frank Koch tritt bereits am 1. Juli 2021 seine Stelle als CEO der Swiss Steel Group an. Eigentlich war der Chefwechsel auf Anfang des nächsten Jahres vorgesehen. 23.03.2021, 18.03 Uhr

Frank Koch wird der neue CEO der Swiss Steel Group. Swiss Steel Group

(agl) Wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte, konnte mit dem bisherigen Arbeitgeber von Frank Koch eine Einigung für einen früheren Eintritt gefunden werden. So werde der amtierende CEO der Swiss Steel Group, Clemens Iller, das Unternehmen per 30. Juni verlassen, Koch übernimmt ab dem 1. Juli das Ruder. Iller war seit 2014 für das Unternehmen tätig.