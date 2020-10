CH Media übernimmt Berner Privatsender Radio Bern1 Radio Bern1 geht in neue Hände über. CH Media kauft 100 Prozent der Aktien an dem Privatradio von der Zürichsee Medien AG. Über den Kaufpreis haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. 26.10.2020, 15.05 Uhr

CH Media expandiert auf dem Berner Medienmarkt. Keystone

(rwa) Mit dem Kauf stärke CH Media ihre Stellung im Berner Medienmarkt, heisst es in einer Mitteilung vom Montag. Die Übertragung der Konzession von Radio Bern1 an CH Media bedarf noch der Zustimmung des Bundesamtes für Kommunikation (Bakom). Der Kauf erfolgt per Januar 2021. Alle Mitarbeitenden von Radio Bern1 würden übernommen, schreibt CH Media weiter.