Clariant kann starkes Wachstum vorweisen

Chemie Nach mutmasslicher Bilanzmanipulation: Clariant startet stark ins Jahr Der Basler Spezialchemiekonzern steigert im ersten Quartal 2022 seinen Umsatz um satte 26 Prozent. Auch für die Zukunft gibt sich das Unternehmen zuversichtlich. 15.06.2022, 08.01 Uhr

Von Januar bis März 2022 hat Clariant seinen Umsatz markant gesteigert. Keystone

In den ersten drei Monaten des Jahres ist der Umsatz von Clariant um 26 Prozent auf 1,26 Milliarden Franken gestiegen. In Lokalwährungen resultierte ein Wachstum von 30 Prozent, wie der Basler Konzern am Mittwoch mitteilte. Zum «starken Wachstum» hätten vor allem Preisanpassungen beigetragen. Der Betriebsgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) aus fortgeführten Aktivitäten legte ebenfalls um 27 Prozent auf 220 Millionen Franken zu.