Sulzer Chemtech AG baut in der Schweiz 55 Stellen ab

Der Industriekonzern Sulzer baut in der Schweiz 55 Stellen ab, dies an den Standorten der Sulzer Chemtech AG in Winterthur, Oberwinterthur und Allschwil (BL). Für viele der Betroffenen soll es aber eine Anschlusslösung geben, verspricht das Unternehmen.