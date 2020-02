Clientis Bank erreicht im Jubiläumsjahr ihre Ziele Zum 25-Jahr-Jubiläum kann die Clientis Entlebucher Bank das Kundengeschäft ausweiten und die Eigenmittel weiter stärken. Beim Gewinn muss die Regionalbank allerdings einen Dämpfer hinnehmen. Gregory Remez 07.02.2020, 11.36 Uhr

Alfons Schmid, Vorsitzender der Geschäftsleitung der Clientis Entlebucher Bank.

Das Eigenkapital aufstocken. So lautete das selbst gesteckte Ziel der Clientis Entlebucher Bank für das Jubiläumsjahr 2019, nachdem deren Bilanzsumme im Jahr zuvor die Milliardengrenze geknackt hatte. Hintergrund ist, dass sich das Finanzinstitut damit der Kategorie 4 der Finanzmarktaufsicht (Finma) genähert hatte. Diese stellt unter anderem höhere Anforderungen in Bezug auf die Eigenkapitalquote; konkret verlangt sie von den Instituten Eigenmittel in Höhe von mindestens 50 Millionen Franken.