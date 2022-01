Coca Cola Wegen Preiskampf: Schweiz importiert drei Mal mehr Süssgetränke aus Polen Weil Coca-Cola Schweiz die Preise erhöht hat, weichen Grossverteiler auf Parallelimporte aus Polen aus. Der Import von Süssgetränken hat sich 2021 deshalb mehr als verdreifacht. 30.01.2022, 14.46 Uhr

Weil in der Schweiz produzierte Coca-Cola teurer ist, wurde vermehrt aus Polen importiert. (Symbolbild) Keystone

Schweizerinnen und Schweizer konsumieren mehr Süssgetränke aus dem Ausland. Wie die NZZ am Sonntag berichtete, ist dies eine Folge des Preiskampfs, den Grossverteiler Coop mit Coca-Cola Schweiz führt. Diese hatte die Halbliter- und Literflaschen 2019 auf 4,5 und 7,5 Deziliter verkleinert, die Preise pro Flasche aber gleich belassen. Coop betrachtete dies als verdeckte Preiserhöhung und kündigte an, wie andere Grossverteiler auf Parallelimporte aus Osteuropa zu setzen. Im Angebot hat Coop nun auch die grösseren Colaflaschen aus Polen.

Die am Donnerstag aktualisierte Aussenhandelsstatistik des Bundesamts für Zoll und Grenzsicherheit (BAZG) zeigt das Ausmass der Parallelimporte: Das Volumen der Importe von Wasser und Mineralwasser, wozu auch Limonaden und Süssgetränke wie eben Coca-Cola gehören, wuchs 2021 um 320,4 Prozent. Insgesamt wurden fast 14 Millionen Liter importiert. Dies ist legal, wenn die Produkte für den Verkauf in der Schweiz etikettiert werden.

Auch sonst stiegen die Lebensmittelimporte 2021 deutlich an. Wie das BAZG am Donnerstag mitteilte, stieg das Volumen der Nahrungs- und Genussmittel-Importe 2021 um 7,9 Prozent auf rund 12 Milliarden Franken an. Laut BAZG ist dies ein neuer Rekordwert. Im Gegenzug exportierte die Schweiz Lebens- und Genussmittel im Wert von fast zehn Milliarden Franken. (wap)