Corona belastet Umsatz von ABB auch im dritten Quartal ABB verzeichnete für das dritte Quartal einen Umsatzrückgang. Dafür nahm der Reingewinn des Elektrotechnikkonzerns dank Sondereffekten stark zu. 23.10.2020, 07.48 Uhr

ABB verzeichnete wegen der Coronapandemie einen Umsatzrückgang im dritten Quartal 2020. Keystone

(dpo) «Die Coronapandemie hat auch im dritten Quartal den Umsatz in allen Geschäftsbereichen beeinträchtigt», wird ABB-Konzernchef Björn Rosengren in einer Mitteilung vom Freitag zitiert. So ging der Umsatz von Juli bis September um 4 Prozent auf 6,6 Milliarden Dollar zurück.