Cafés fordern Gratistests für alle und kündigen Preiserhöhung an

Pandemie Café Crème könnte bis zu 10 Prozent teurer werden Weitere Umsatzrückgänge seien für viele Betriebe nicht mehr tragbar, warnt der Branchenverband Cafetier Suisse. Er kündigt Preisaufschläge an und fordert die Wiedereinführung Peter Walthard 06.12.2021, 10.02 Uhr

Nach der grossen Wiedereröffnung der Innenräume im Mai droht den Schweizer Cafés diesen Winter neues Ungemach. Keystone

Die vergangenen zwei Jahre seien für die Branche eine «unvorstellbare Herausforderung» gewesen, sagte der Präsident von Cafetier Suisse, Hans-Peter Oettli, am Montag an der Medienkonferenz des Branchenverbandes, in dem die Schweizer Cafés organisiert sind. Mit den neu geltenden Massnahmen werde auch dieser Winter für viele Betriebe zur «existenziellen Belastungsprobe», so Oettli. Es dürfe deshalb keine weiteren Massnahmen geben, die die Kapazität der Cafés einschränken.