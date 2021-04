Corona-Hilfen Hilfsgelder in Millionenhöhe wären zum Bund zurückgeflossen: Steuerverwaltung ändert Praxis Weil die Corona-Entschädigungen als Subventionen klassiert wurden, wäre ein Teil der Gelder via Steuern wieder zurück an den Bund geflossen. Nun will die Steuerverwaltung die Praxis ändern. 02.04.2021, 10.27 Uhr

Unternehmen müssen den Vorsteuerabzug nicht mehr kürzen, wenn sie Coronahilfen erhalten. Keystone

(agl) Weil sie als Subventionen klassiert sind, könnten die Covid-Abfederungsmassnahmen «deutliche Kürzungen des Vorsteuerabzugs» für die Unternehmen bedeuten, schreibt das Finanzdepartement in einer Mitteilung. Denn der Vorsteuerabzug, den Unternehmen für die angefallene Mehrwertsteuer geltend machen können, wird gekürzt, wenn die Firma Subventionen erhält. Ein Teil der Härtefallgelder und Ausfallentschädigungen wäre also via Steuern zurück an den Bund geflossen.